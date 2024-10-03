Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Orhangazi alt geçidinde 10 gün önce yaşanan asansör arızası, alt geçidin tavanlarına hasar vermiş, tavan lambirileri parçalanarak asansörün içine düşmüştü. O asansör ve tavan hala yapılmadı.BURSA (İGFA)- Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Orhangazi alt geçidinde 10 gün önce yaşanan arızanın bıraktığı hasar hala giderilmedi. Ulucami’yi Atatürk Caddesi’ne bağlayan ve gün içerisinde en sık kullanılan alt geçitlerden biri olan Orhangazi alt geçidinde yaşanan asansör arızası nedeniyle alt geçidin tavanları hasar görmüştü ve yaşanan kazada şans eseri kimse yaralanmamıştı.

Herkes Duysun ekibine konuşan Orhangazi alt geçidi esnafı, yetkililere durumu bildirdiklerini fakat 10 gündür henüz tadilata başlanmadığını kaydetti. Esnaf, “Zaten sık sık arıza yapan bir asansördü. Bakımı düzenli yapılmıyordu. En son hali de bu şekilde işte. Benim de tam dükkanımın önünde kalıyor. Görüntü kirliliğine sebep oluyor. Bu asansöre yaklaşılmaması için bir şerit çekildi fakat yeterli değil. Kimsenin zarar görmemesi için bu tavanın ve asansörün bir an önce yapılmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.