Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geleneksel halk sanatları atölyeleriyle turistlerin uğrak yerleri arasında bulunan Irgandı Çarşılı Köprüsü esnafını ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Yüzyıllar boyunca doğal afetler ile savaşlara direnerek Bursa'nın tarihine tanıklık eden Irgandı Çarşılı Köprüsü’nü ziyaret eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, esnaf ve vatandaşa selam verdi. Köprüdeki dükkânları tek tek dolaşıp talep ve önerileri dinleyen Başkan Yılmaz, bölgeye gelen misafirlerle sohbet etti.

Osmanlıların tek arasta köprüsü olarak bilinen Tarihi Irgandı Köprüsü hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere hizmet veriyor. Gökdere'nin üzerine 1442 yılında inşa edilen tarihi köprü, sedefkarlıktan çiniciliğe el işçiliğinin en güzel örneklerini sunan zanaatkar esnafa ev sahipliği yapıyor.

Aynı zamanda Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı olan Oktay Yılmaz, gerçekleştirecekleri çalışmalarla kentin tarihi ve geleceği arasında köprü kuracak projeleri hayata geçireceklerinin altını çizdi.