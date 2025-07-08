Eğitim kurumları için yeni düzenlemeler 'Resmi'leşti

Sanatseverlerle buluşmaya devam edecek olan oyun, 2025-2026 tiyatro sezonunda Bursa Şehir Tiyatrosu repertuvarında olacak.

İnsanoğlunun sistem karşısındaki var olma mücadelesini ve tercihlerinin sonuçlarını ele alan oyun, Antigone’nin otoriteye başkaldırısını, bireysel irade ve ahlaki sorgulamalar üzerine kurulu evrensel temasını seyirciye anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sophokles’in klasik tragedyasından uyarlanan ‘Antigone’ adlı oyununu, Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali kapsamında seyirciyle buluşturdu. BURSA (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali’ne katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sophokles’in klasik tragedyasından uyarlanan ‘Antigone’ adlı oyunun prömiyerini yaptı.

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