Bursa'da Nilüfer Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı'nı vatandaşların katılımıyla hazırlıyor. "Birlikte Üret, Birlikte Yönet" sloganıyla düzenlenen çalıştaylarda, 64 mahalleden gelen önerilerle kentin geleceği şekillendirilecek. Buluşmanın ilki Üçevler Mahallesi’nde gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 2025-2029 dönemi Stratejik Planı'nı katılımcı bir yaklaşımla hazırlamak için mahalle çalıştaylarına başladı.

“Birlikte Yönet, Birlikte Üret” sloganıyla 5 yıllık yol haritasını Nilüferliler’in fikir ve önerileriyle şekillendirmeyi amaçlayan Nilüfer Belediyesi, ilk çalıştayını Üçevler Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Üçevler Kütüphanesi önünde, Gümüştepe, Demirci, Dağyenice ve Üçevler mahallelerinden vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Gökçe Güney ile Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Emre Karagöz, Mahmut Demiröz, Şirin Biçer ve Zerrin Güleş de yer aldı. Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü çalışanları, çalıştayda ilk olarak bölge sakinlerini stratejik plan süreci hakkında bilgilendirdi. 7’den 70’e farklı yaş gruplarından ve toplumun her kesiminden vatandaş da, çalıştayda mahalleleri ile ilgili fikir ve önerilerini dile getirdiler. Ortak akıl ile ortaya konulan sorunlar ve önerilerin görüşüldüğü çalıştayda Nilüferliler, kentin ve mahallelerinin geleceği için somut önerilerini sundular.

Nilüfer’in önümüzdeki 5 yılını Nilüferliler ile birlikte tasarlamak için bu çalıştayları düzenlediklerini dile getiren Nilüfer Belediye Başkan Vekili Gökçe Güney, “Bu buluşmalar ile toplumun bütün kesimlerini kapsayarak bir stratejik plan oluşturmayı hedefliyoruz. Sizlerin görüşleri Nilüfer’imize çok değerli katkılar sağlayacaktır” dedi.

“Birlikte Üret, Birlikte Yönet” sloganıyla gerçekleştirilen çalıştaylar, 8 Haziran'a kadar 64 mahalleden vatandaşların katılımıyla 15 bölgede düzenlenecek.