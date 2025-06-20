Bursa Nilüfer Belediyesi, vatandaşların yaş alırken sağlıklarını koruması ve yaşam kalitesini artırması için “Sağlıklı Yaşlanıyoruz” etkinliği düzenliyor.BURSA (İGFA) - 1 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında 24 mahallede düzenlenecek etkinliklerde vatandaşlar ücretsiz sağlık testleri ve eğitimlere katılabilecek.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların yaş alırken sağlıklarını koruması ve yaşam kalitesini artırması amacıyla “Sağlıklı Yaşlanıyoruz” etkinliğini hayata geçiriyor. 1 Temmuz’da Güngören Mahallesi’nde başlayacak etkinlikler, 29 Ağustos tarihine kadar Nilüfer’in 24 farklı mahallesinde gerçekleştirilecek.

İki aylık süreç boyunca vatandaşlar, uzman hekimler ve sağlık personelleri tarafından sunulacak geniş kapsamlı sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bu kapsamda tansiyon ve şeker ölçümü, vücut kitle indeksi ölçümü ve diyetisyen değerlendirmesi, dijital bağımlılık semineri ve genel sağlık bilgilendirmesi yer alıyor.

Etkinlik programında ayrıca “Nilüfer’e Hoş Geldin Bebek” tanıtımı ve doğan bebek temel bakım ve emzirme eğitimi de bulunuyor. Vatandaşlar evde sağlık hizmeti ve hasta nakil hizmeti bilgilendirmesi, diş sağlığı eğitimi ile işitme tarama testi gibi hizmetlerden de yararlanabilecek.

“Sağlıklı Yaşlanıyoruz” etkinliklerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı destek verecek.

Atlas, Odunluk, Tahtalı, Kayapa, Gölyazı, Yaylacık gibi Nilüfer’in farklı mahallelerinde düzenlenecek olan etkinliklerle vatandaşlar, sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlayabilecek.