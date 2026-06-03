Bursa'da Nilüfer Belediyesi Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi katılımcıları, yıl boyunca atölyelerde ürettikleri el emeği ürünleri düzenlenen yıl sonu sergisinde beğeniye sundu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi'nin katılımcıları için yıl sonu etkinliği düzenlendi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, merkezin katılımcıları ve yakınları etkinliğe katıldı.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, olgun gençlik merkezlerinin kişilerin aktif yaş almasını hedefleyen bir proje olduğunu söyledi. Olgun gençlik merkezi üye sayısının 2 bin 632 olduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, 800 katılımcının ahşap boyama, hasır sepet örücülüğü, çini, yoga gibi 19 branşta yaptığı çalışmalarla yılı geride bıraktıklarını söyledi. Nilüferlilerin daha iyi bir hayat sürmesi için olanak sağlamaya devam edeceklerini aktaran Başkan Şadi Özdemir, eğitmenlere teşekkür ederek sertifikalarını verdi.

Konuşmanın ardından olgun gençlik merkezi katılımcıları, hazırladıkları dans gösterilerini sundu. Başkan Şadi Özdemir ve beraberindekiler, el emeği ürünlerinin bulunduğu sergiyi gezerek, eserlerle ilgili bilgi aldı.