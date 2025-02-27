Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Nilüfer’de Sağlık Çocukluk Çağı Kanserlerinde Güncel Yaklaşım” başlıklı etkinlikte uzmanlar, çocuklarda kanserle mücadeleyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmek ve bu zorlu süreçte mücadele edenlere destek olmak amacıyla “Nilüfer’de Sağlık Çocukluk Çağı Kanserlerinde Güncel Yaklaşım” isimli bir buluşma gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'ndeki etkinlikte, alanında uzman doktorlar ve aileler bir araya geldi.

Bursa Medicana Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Demirkaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Kaya, Genel Cerrahi Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Çaycı ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Kamuran Çelik, çocukluk çağı kanserlerine dair en güncel yaklaşımları ve deneyimlerini, katılımcılara anlattı. Erken teşhisin hayati önemine vurgu yapan uzmanlar, ailelerin dikkat etmesi gereken belirtiler hakkında da detaylı bilgiler verdi.

Çocukluk çağı kanseriyle mücadele eden ailelere moral ve motivasyon olan etkinlikte, uzmanlar, kanserle mücadelede umudun ve pozitif yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan uzmanlar, ailelerin bu hastalıkta yalnız olmadıklarını da vurguladı.