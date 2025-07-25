Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu yaz sezonunu 1 Ağustos’ta “Ormandaki Kulübe”de açıyor. Oyuncu Altan Gördüm ile müzisyen Haluk Çetin’in “Tiyatrodan Şiir, Müzik, Öykü” dinletisiyle başlayacak olan yaz sezonunda, 5 farklı oyun 7 temsille seyirci ile buluşacak.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yaz sezonu için kapılarını açıyor. Tiyatroseverler, Balat Atatürk Ormanı’ndaki “Ormandaki Kulübe”de açık havada oyunları izleme fırsatı bulacak.

1 Ağustos saat 21.00’de oyuncu Altan Gördüm ile müzisyen Haluk Çetin’in “Tiyatrodan Şiir, Müzik, Öykü” dinletisi ile açılış yapılacak. Genç NKT’nin yorumuyla sahnelenen “Sineklerin Tanrısı” 7 Ağustos’ta izleyicisiyle buluşacak. Batuhan Pamukçu’nun yönettiği oyun son kez seyirci karşısına çıkacak.

Güray Dinçol’un yönettiği ve İbrahim Ersoylu’nun oynadığı “Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu” ise 9 Ağustos’ta açık havada izleyici ile buluşacak.

Sanatseverler, bu yıl prömiyeri yapılan “İlk Bakışta Prima Facie” isimli oyunu 14,15,16 Ağustos tarihlerinde izleyebilecek. Barış Ayas’ın yönettiği Rabia Zehra Şafak’ın oynadığı oyun, adalet sistemine, toplumsal normlara ve kadının hukuk karşısındaki konumuna farklı bir bakış açısı sunuyor.

23 Ağustos’ta ise İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Tamamen Doluyuz” isimli oyunu Bursa’da seyirci karşısına çıkacak. Elif Erdal’ın yönettiği, kendi alanında iş bulamadığı için, şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışan “Sam” karakterinin bir günlük yoğun iş yaşamının anlatıldığı oyunda Efe Erkekli rol alırken, birçok ünlü oyuncu da sesiyle oyuna katkı sağlıyor.

Son olarak Bursa Devlet Tiyatrosu’nun mağara devrinden modern dünyaya kadar kadın erkek ilişkilerinin nasıl evrildiğini mizahi bir dille anlatan “Mağara Kadını” sahnelenecek. Elif Erdal’ın yönettiği Ecehan Şarman Çetinkaya’nın oynadığı oyun 29 Ağustos’ta Ormandaki Kulübe’de sahnelenecek.