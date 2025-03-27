Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki tüm mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yürüterek vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde yapmalarını sağlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, vatandaşların Ramazan Bayramı’nda sorunsuz şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için 17 ilçede bulunan mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışması yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için mezarlık alanlarında yabani ot temizliği, yolların düzenlenmesi, ilaçlanması ve genel bakım işlemlerini özveriyle sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 225 personel ile yaklaşık 13 milyon 670 bin metrekarelik alanda mezarlık temizliğinin ve bakımlarının yapıldığını söyledi.

Bayram dolayısıyla mezarlık temizliğine ağırlık verdiklerini belirten Başkan Bozbey, “Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile bayramda vatandaşlarımızın mezarlıkları daha rahat ve güvenli bir şekilde ziyaret etmelerini sağlıyoruz. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.