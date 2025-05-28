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Yetkililer, projenin kırsal bölgelerdeki öğrencilerin dijital erişimini artırarak eğitimde fırsat eşitliğine önemli bir katkı sunduğunu belirtirken, köy okullarındaki çocukların çağın gerektirdiği eğitim imkanlarına kavuşmasının ortak sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Bilgisayarlar, Baraklı İlkokulu’na 7, Gelemiç İlkokulu’na 12, Kıranışıklar İlkokulu-Ortaokulu’na 15, Keles İmam Hatip Anadolu Lisesi Pansiyonu’na 15 ve Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu’na 15 adet olacak şekilde dağıtıldı.

Projenin tanıtımı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Bursa’da kullanılmayan 64 kamu bilgisayarı, köy okullarına bilgisayar laboratuvarı kurulması için yenilenerek eğitime sunuldu. Proje, kırsalda eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlıyor. BURSA (İGFA) - Toplumsal sorumluluk bilinciyle kamu kaynaklarının verimli kullanımına örnek teşkil eden anlamlı bir proje, Bursa’da hayata geçirildi. “Köy Okulları Bilgisayar Laboratuvarı Kurulum Projesi” kapsamında, Bursa Adliyesinde aktif olarak kullanılmayan 64 bilgisayar, Bilgi İşlem Müdürlüğünün özverili çalışmalarıyla yeniden düzenlenerek eğitime kazandırıldı.