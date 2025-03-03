Bursa Keles Belediye Başkanı Ali Doğru sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. Keles Belediyesi ve Keles Kent Konseyi’nin düzenlediği iftar programında, Keles’in 72 yıl önce ilçe olması noktasında Ankara’da görüşmeler yapan heyet dualarla yad edilerek, yaşayan çocukları ve torunları ağırlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Keles’te Ramazan ayı güzelliklerle geçmeye devam ediyor. Keles Belediyesi ve Keles Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen iftar programında, Keles’in 72 yıl önce ilçe olması noktasında Ankara’daki resmi görüşmelere katılan heyetin yaşayan çocukları ve torunları misafir edildi. . Keles Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ve Keles Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Orhan’ın katıldığı iftar programında duygusal anlar yaşandı. Keles’in bugünlere gelmesinde büyük emekleri olanlar dualarla yad edilerek anıldı. Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, iftar programıyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

KELES’TE GEÇMİŞ BÜYÜKLER ANILDI

“Keles’in ilçe oluşunun 72. yılı münasebetiyle Keles Kent Konseyi ile birlikte düzenlediğimiz iftar sofrasında, bundan 72 yıl önce Ankara’da gerekli görüşmeleri yapan heyetin çocukları ve torunlarını misafir ettik. Güzel ilçemiz Keles’e hizmet eden büyüklerimizi yad ettik. Her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Bu güzel programın organizasyonu dolayısıyla Keles Kent Konseyi Başkanımız Hüseyin Orhan’a ve yürütme kuruluna, emekleri ve gayretleri dolayısıyla mesai arkadaşlarıma ve katılımları dolayısıyla değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum.”

KENT KONSEYİNDEN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Keles Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Orhan da yaptığı açıklamada, “Keles Kent Konseyi ve Belediyemiz işbirliği ile ilçemizin 72.kurulus yıldönümünde ilçe olmasında emeği geçenler ve hizmet edenlerle Vefa İftarı'nda büyük bir ilgi katılım ve duygu dolu anlarda birlikte olduk, vefat eden büyüklerimizi minnet, şükran duygularıyla rahmetle andık çocukları torunlarıyla bir arada olduk. İlçemize her alanda hizmet edenlere de teşekkür ederek vefamızı gösterdik. Bu anlamlı İftarda buluşmamıza destek veren Belediye Başkanımız Ali Doğru’ya çok teşekkür ederiz” dedi.