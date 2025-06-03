Bursa İnegöl Belediyesi, öğrenciler için dopdolu bir yaz programı hazırladı.

BURSA (İGFA) - Başkan Alper Taban 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte çocukların yaz boyunca spor ve sanatla buluşacağı spor okulu ve sanat atölyeleri programlarını düzenlenen basın toplantısında duyurdu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaptığı açıklamada öğrencilerin hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirecekleri bir yaz dönemi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Spor ve sanat alanında geniş bir yelpazede eğitimler sunulacağını ifade eden Başkan Alper Taban, “Öğrencilerimiz İnegöl’ün geleceği, en kıymetli hazinemiz. Onların tatillerini verimli geçirmesi adına Yaz Spor Okulları ve Yaz Sanat Atölyelerini büyük bir özenle hazırladık.” dedi.

“GENÇLERİMİZE VE ÇOCUKLARIMIZA DAHA ÇOK DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Alper Taban açıklamasında öğrencilerin eğitim dönemi boyunca özverilerinden dolayı tebrik ederek onlar için daha çok destek sağlayacaklarını belirtti. Başkan Alper Taban, “Öncelikli olarak yaklaşan Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. 2024- 2025 yılı eğitim yılı 20 Haziran Cuma günü son buluyor ve yaz tatiline giriyor. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz, yolları ve bahtları açık olsun. Onlara güveniyoruz, çocuklarımız ve gençlerimiz bizler için değerli. Şehrimizdeki eğitim kalitesi ve niteliğinin artması yönünde desteklerimizi daha çok vermeye devam edeceğiz. Biz de çocuklarımızın keyifli bir yaz süreci geçirmeleri adına çeşitli programlar hazırladık. Yaz spor okulları ve yaz sanat atölyeleri etkinlikleri ile çocuklarımızın daha nitelikli bir yaz geçirmesini sağlamak istiyoruz.” dedi.

8 BRANŞTA SPOR EĞİTİMİ

Yaz Spor okulları kapsamında yapılacak spor etkinlikler, “Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme, voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi, spor tırmanışı ve paten olmak üzere 8 farklı branşta eğitimler verilecek. Eğitimler 23 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 29 Ağustos’a kadar sürecek. 3 haftalık 3 dönem halinde planlanan kurslar haftada 3 gün olacak şekilde gerçekleştirilecek. Spor eğitimleri; Kültür Park Belediye Spor Salonu, Alanyurt Yunus Emre Spor Salonu, Yeniceköy Spor Salonu ve çeşitli yüzme havuzlarında yapılacak. Portatif havuzlarda yaklaşık 1.000 çocuk ücretsiz yüzme eğitimi alacak. Diğer branşlar için aylık ücret 750 TL olarak belirlendi. Öğrencilere de formalar ücretsiz temin edilecek.

SPOR KURSLARINDA KAYIT BAŞLADI

Yaz boyunca spor ve sanatla iç içe olacak etkinliklerin kayıtları başladı. İnegöl Belediyesi’nin E-Belediye portalı https://ebelediye.inegol.bel.tr/Giris/Index/?returnURL=/Faaliyet/Index/ linki üzerinden online olarak alınan spor okulları için başvurular 19 Haziran’a kadar sürecek.

SANATA YÖNELİK ÜCRETSİZ ATÖLYELER

İnegöl Belediyesi’nin kültür-sanat ayağında ise; Çocuk Sanat Atölyeleri ve Yaz Atölyeleri ücretsiz olarak düzenlenecek. 8-13 yaş grubuna yönelik sanat atölyeleri 07 Temmuz – 01 Ağustos ve 04 – 29 Ağustos tarihleri arasında Gençlik Merkezi’nde iki dönem halinde yapılacak. Cam vitray, çini-seramik boyama, geri dönüşüm, rölyef, quilling, geleneksel baskı, origami ve karikatür-animasyon çizimi gibi atölyelerde çocuklar hem eğlenecek hem de yeteneklerini keşfedecek.5-7 yaş arası çocuklara özel Yaz Atölyeleri ise Yeni Yaşam Alanı Nöbetçi Kitaphanesi’nde 07 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasında haftada 3 gün gerçekleştirilecek. Bu alanda da çocuklar en fazla 2 atölyeye katılabilecek.

ATÖLYE KAYITLARI 23-30 HAZİRAN’DA ALINACAK

Sanat atölyeleri kapsamında ise kayıtlar 23-30 Haziran tarihleri arasında alınacak. Kayıtlar https://kurs.inegol.bel.tr/FlexCityKurs/ linki üzerinden yapılacak. Ayrıca etkinliklere dair detayların İnegöl Belediyesi ile İnegöl Kültür Sanat sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacağı iletildi.

“SPOR ŞENLİĞİNE TÜM İLÇE HALKIMIZ DAVETLİDİR”

Başkan Alper Taban açıklamasının sonunda 15 Haziran’da gerçekleştirilecek Spor Şenliği’ne tüm aileleri davet ederek, “Yaz programları öncesinde 15 Haziran 2025 Pazar günü Kültür Park Amfi Tiyatro karşısındaki alanda büyük bir Spor Şenliği düzenliyoruz. Branşlarımızın tanıtımı yapılacak ve aynı zamanda çocuklarımız için eğlenceli sportif aktiviteler gerçekleştirilecek. Tüm ilçe halkımızı şenliğimize davet ediyoruz. ” dedi.