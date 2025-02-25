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Firmaların kampanyaya katılamayacağı belirtilirken, kampanyanın sadece bireysel katılımlara açık olduğu kaydedildi.

Atık yağların İnegöl Belediyesi’nin; Fatih Cami Önü, Yeniceköy Belediye Ek Hizmet Binası Önü ve Alanyurt Salı Pazarı önündeki sıfır atık noktalarına getirilmesi istendi.

25 Şubat Salı ile 10 Mart Pazartesi tarihlerinde en fazla bitkisel atık yağ getiren 1 kişiye Kahve Makinesi hediye edileceğini duyurdu.

Bursa'da İnegöl Belediyesi, atık yağların uygunsuz şekilde bertaraf edilerek çevre kirliliğine yol açmasını önlemek adına 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de fırsata çevirerek 'Kahve Makinesi' hediyeli atık yağ toplama kampanyası başlattı. Gamze TUNA / BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla “Atık Yağlar Dönüşsün, Kahve Kokusu Evinizi Sarsın” sloganıyla yeni bir kampanya başlattı.