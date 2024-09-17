Bursa Devlet Tiyatrosunda, Arzu Tan Bayraktutan’dan boşalan sanat yönetmenliği-müdürlük görevine Sezai Yılmaz getirildi.

BURSA (İGFA) - 26 yıldır, Bursa Devlet Tiyatrosunda sanatçılığının yanı sıra 2013-2014 ve 2018-2024 yılları arasında sanat yönetmenliği- müdürlük görevinde bulunan, sayısız oyunda rol almış, Bursa seyircisinin takdirini kazanmış Arzu Tan Bayraktutan, bundan sonraki sanat hayatını Ankara Devlet Tiyatrosunda sürdürecek.

Bayraktutan’dan boşalan koltuğa, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan atamayla 4 yıldır Erzurum Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği- Müdürlük görevini yürüten, Erzurumlu oyuncu Sezai Yılmaz atandı.

BUGÜN YAPILAN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ TÖRENİNDE DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Arzu Tan Bayraktutan görev değişikliği sırasında yeni müdür Sezai Yılmaz’a duygularını şöyle ifade etti; “26 yıldır çalıştığım bu kurumdan ayrılmak benim için çok zor… Çok güzel, acı tatlı günler geçirdim burada… Eminim sen de çok güzel anılar biriktireceksin… Bursa Devlet Tiyatrosu çok özel, çok uğurlu bir bölgedir … Sana da çok uğur getireceğine eminim” dedi.

SEZAİ YILMAZ KİMDİR?

1978 yılında, Erzurum’un Aşkale ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Aşkale, lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Aynı yıl Erzurum Devlet Tiyatrosunda mezun sanatçı statüsünde çalışmaya başladı. 2010 yılında Devlet Tiyatrolarının açmış olduğu sınavı kazanarak, sanatçı statüsünde göreve başladı. 2009-2012 yılları arasında Türkiye Dans Sporları Federasyonu Erzurum il temsilciliği görevini üstlendi. 2015-2016 tiyatro sezonunda Trabzon Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünde; oyunculuk, diksiyon, hareket ve dans eğitmeni olarak çalıştı. 2017 – 2018 sezonu ve 2020 – 2024 sezonları arasında Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü yaptı. Bugüne kadar birçok oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı. Ayrıca yurdun dört bir tarafında oyunlar sergileyip tiyatro eğitimleri vermektedir.

2024 yılının Eylül ayında Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne atanan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.Oynadığı oyunlardan bazıları: Memurin Faslı, Scapin’in Dolapları, Kafkas Tebeşir Dairesi, Çıkmaz Sokak Çocukları, 12. Gece, Seksen Günde Devr-i Alem, Beğendiğiniz Gibi, Deli İbrahim, Medea, Kapan ve Dünyanın Eski Zamanlarında.