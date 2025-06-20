Bursa Büyükşehir Belediyesi, genç girişimciliği teşvik etmek ve yenilikçi çözümleri kamu hizmetlerine entegre etmek amacıyla ‘Bursa Demo Day 2025’ programını başlattı. Başkan Mustafa Bozbey, “Bursa, kamunun girişimciliğe yön verdiği örnek bir model olacak” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, genç girişimcileri desteklemek ve teknoloji odaklı çözümleri kent yönetimine entegre etmek için ‘Bursa Demo Day 2025’ programını duyurdu. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’nın gençler için fırsatlar sunan bir kent haline geleceğini vurguladı.

B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi koordinasyonunda, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Ulutek, Bursa TTO, Bursateknopark, BUSİAD ve BİSİAD iş birliğiyle düzenlenen program, ‘Girişimcilik ekosisteminde kamu ile paydaşların rolü’ temasıyla hayata geçiriliyor.

Tüm genç girişimcilere açık olan programda projeler, akıllı ulaşım, çevre, enerji, tarım ve yönetişim gibi Akıllı Şehircilik Stratejisi’nin tematik öncelikleri doğrultusunda değerlendirilecek. Uygun bulunan girişimcilere mentorluk desteği sağlanacak ve belediye hizmetleriyle uyumlu projeler için kavram kanıtı (PoC) çalışmaları yapılacak. Programın finalinde birincilik ödülü 500 bin TL, ikincilik 300 bin TL, üçüncülük ise 200 bin TL olacak.

BAŞKAN BOZBEY: “BURSA GELECEĞİ ÜRETEN BİR KENT OLACAK”

Tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Özgök, kamu ve özel sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Başkan Bozbey, “Bursa, yenilikçi, çevik ve girişimci kent kimliğiyle geleceğin merkezinde olacak. Bu program, akıllı şehircilik vizyonumuzla örtüşen, genç girişimciliği teşvik eden bir model. Gençlerin heyecanı ve cesareti olmadan bu dönüşüm mümkün değil. Bursa Demo Day 2025, bu enerjiyi kentle buluşturacak” dedi.

Bozbey, girişimciliğin gelişmesi için kamu, akademi, özel sektör ve sivil toplumun iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Bu bir yarışma değil, birlikte gelişme ve geleceği inşa etme platformudur. Bursa’nın sorunlarına yenilikçi çözümler üreteceğine inanıyorum. 14 Kasım’daki büyük finalde buluşalım” çağrısında bulundu.

Toplantıda, B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’nin çalışmaları ve Bursa Demo Day 2025 tanıtım filmi de katılımcılarla paylaşıldı.