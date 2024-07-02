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Arabalarının hasar almasından muzdarip olan sürücü vatandaşlar oluşan çukurlara isyan etmiş durumda.

Oluşan çukurların araçlara büyük hasarlar bıraktığını belirten sürücüler sorunun acil bir şekilde giderilmesini bekliyor.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı olan Çarşamba semtinde yolda oluşan çukurlar vatandaşları bıktırmış durumda. Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN