Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin çalışanlarına yönelik ‘Denetim (Sayıştay, Mülkiye ve İç Denetim), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ eğitimleri düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin çalışanlarına yönelik Belediye Binası Meclis Salonu’nda ‘Denetim (Sayıştay, Mülkiye ve İç Denetim), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ eğitimleri düzenlendi.

Çalışanların mevzuat bilgilerini güncellemek ve görevlerini etkin şekilde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimlerde, kanun ve tasarruf tedbirleri konularında detaylı bilgilendirme yapıldı.