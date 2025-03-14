Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım Peyzaj AŞ yatırımıyla kente kazandırdığı Tarım Plast Fabrikası’nda damla sulama boru üretimi tüm hızıyla sürerken, sıvı gübre tesislerinin ise Mustafakemalpaşa ve Yenişehir'de hayata geçirilmesi planlanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da her alanda çiftçiyi destekleyen Büyükşehir Belediyesi, kentin tarımsal geleceğini şekillendirmeye, suyun verimli kullanımını sağlayarak bereketli topraklara hayat katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Tarım Peyzaj AŞ yatırımıyla Mustafakemalpaşa ilçesinde hizmete alınan Tarım Plast Fabrikası, bir yandan damla sulama boru üretimini sürdürürken, diğer kentlere de örnek olmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj AŞ, çiftçiye destek olacak, toprak yapısını güçlendirecek organik sıvı gübre tesisini Mustafakemalpaşa ve Yenişehir'de hayata geçirmeyi planlıyor.

Kimyasal gübrelemenin azaltılmasını sağlamak, toprakların organik madde miktarını yükselterek mikroorganizmaların etkinliğini artırmak, verimliliği artırarak çiftçilerin gelirini yükseltmek ve en önemlisi de gıda güvenilirliğini artırmak hedefiyle çalışmalarını yürüten Tarım A.Ş, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir gübre tesisinin makine ve ekipmanlarını satın aldı. Bu alımlarla ilk olarak şirketin Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı Mahallesi'ndeki üretim alanında tesisin tadilat işlerini başlayan Tarım A.Ş, tescil ve lisans çalışmaları kapsamında Gübre Dağıtıcılık Belgesi ve Gübre Üretim Yeri Uygunluk Belgesi'ni, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldı.

“Üreticilerin yanında oluyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, beraberindeki Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve CHP İlçe Başkanı Gökhan Demir’le birlikte Tarım Plast Fabrikası’nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız ve Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar’dan bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çiftçinin maliyetlerinin sürekli artığını belirterek, üreticilerin sırtındaki yükü azaltmak amacıyla farklı destek programlarını hayata geçirdiklerini söyledi. Tarımsal üretimin ve gıdanın dünyada ne kadar önemli olduğunu ve bu önemin giderek arttığını bildiklerine dikkati çeken Başkan Bozbey, ”Bu yüzden her türlü zorluğa rağmen üretmeye devam eden üreticilerin yanında oluyoruz. Sulama borusu üretimi bu anlamda büyük önem taşıyor. Şimdi de organik sıvı gübre üretimiyle çiftçilerin maliyetlerini azaltacağız. Bursa'nın polikültür ürün deseni ve toprak yapısı göz önünde bulundurularak geliştirilen organik madde miktarı yüksek, zengin formülasyon içeren sıvı gübrelerle çiftçilere belirlenen oranda hibeli gübre desteği sağlayacağız. Geliştirilen formüllerle, kimyasalların bilinçsiz kullanılması nedeniyle yapısı bozulmuş, organik madde miktarı kritik seviyelerin altına inen toprakların organik madde miktarını yükselterek iyileşmesi ve verimliliğinin artırılması da hedefleniyor" dedi.

Mustafakemalpaşa'da kurulan organik sıvı gübre tesisindeki tasarım çalışmalarının, tesiste farklı formulasyonların üretilebileceği göz önünde bulundurularak yürütüldüğünü belirten Başkan Bozbey, "Üretimde kullanılacak makine ve ekipman satın alım süreçleri tamamlandı. Yıllık üretim kapasitesi 500 ton olacak tesisimizi yakında açmayı planlıyoruz. Gübreler destek programlarımız çerçevesinde çiftçilere çok uygun fiyatlara verilecek" diye konuştu.

Tarım Peyzaj A.Ş Genel Müdürü Sedat Akar da iklim değişikliği nedeniyle su ve diğer kaynakların verimli kullanımının kritik durumda olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Su kaynaklarının kirlenmesi ve yanlış kimyasal kullanımı, su ve toprağı olumsuz etkilemektedir. Özellikle kimyasal gübrelemenin yoğun kullanılması, toprak kaynaklarımızı kirletmenin yanı sıra gıda güvenliğini de olumsuz etkileyerek halk sağlığını tehdit etmektedir. Organik sıvı gübre üretimiyle, bilinçsiz yapılan işlemler sonucu yapısı bozulan topraklarımızın iyileştirilmesini sağlayarak toprak verimliliğini ve Bursa'da üretimi yaygın alanlarda yapılan ürünlere yönelik formulasyonlar geliştirilerek kalite ve randımanı artırmayı hedefliyoruz."