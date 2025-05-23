Millî Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Bükreş’teki Karadeniz ve Balkanlar Güvenlik Forumu’nda Türkiye’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne bağlılığını ve Karadeniz’in güvenliğindeki rolünü vurguladı. Romanya ile savunma iş birliğinin bölgesel istikrara katkısı öne çıktı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Karadeniz ve Balkanlar Güvenlik Forumu’na katıldı. Ziyaretine Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği’ni ziyaretle başlayan Alpay, ardından Bükreş Türk Şehitliği’nde aziz şehitler anısına çelenk sundu.

MONTRÖ VE KARADENİZ GÜVENLİĞİ

Forumun açılış oturumunda Bulgaristan, Romanya ve Moldova savunma bakanlarıyla panelde yer alan Alpay, Türkiye’nin Karadeniz güvenliğindeki kritik rolünü ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne olan bağlılığını vurguladı. “Montrö rejimi, Karadeniz’deki dengelerin korunmasında hayati önem taşıyor. Türkiye, barış ve istikrar için kararlılıkla çalışıyor” dedi.

Bakan Yardımcısı Alpay, Romanya Savunma Bakanlığı’nda Bakan Angel Tîlvăr ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye-Romanya arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin bölgesel güvenliğe katkı sunduğunu belirten Alpay, bu alandaki ortak çalışmaların güçlendirileceğini ifade etti.