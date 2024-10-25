Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Sinop çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Az bulutlu
VAN °C, 12°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Ege açıklarında fırtına; Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile sabah saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah batısı 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuzeyi yer yer 7, açıkları 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 6 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m; Görüş: İyi.