İzmir'de Bornova Belediyesi, Altındağ, Işıkkent, Mevlana ve Pınarbaşı kent bostanlarında yaz sezonu için domates, biber, patlıcan fideleri ile börülce tohumlarının ekimine başladı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, 2026 yılı yaz sezonuna kent bostanlarında başlattığı ekim ve dikim çalışmalarıyla merhaba dedi. Altındağ, Işıkkent, Mevlana ve Pınarbaşı kent bostanlarında 25 metrekarelik parsellere yazlık sebze fideleri dikilirken, üretim heyecanı vatandaşlarla birlikte büyüyor.

Salçalık ve sofralık domates, tatlı ve acı biber ile patlıcan fidelerinin toprakla buluştuğu bostanlarda ayrıca börülce tohumları da ekildi. Doğayla iç içe üretim imkanı sunan bu alanlar, özellikle kadınların yoğun katılımıyla sosyal dayanışmanın da önemli merkezleri haline geliyor.

BAŞKAN EŞKİ: 'HER MAHALLEDE ÜRETİM, HER EVDE BEREKET HEDEFLİYORUZ'

Ekim etkinliğine katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşlarla birlikte fide dikerek üretim sürecine destek verdi. Kadınların emeğinin kent bostanlarına değer kattığını vurgulayan Eşki, 'Bu bostanlar sadece sebze yetiştirilen alanlar değil; aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın ve üretmenin simgesi. Hedefimiz, Bornova'da bostanı olmayan mahalle bırakmamak. Her vatandaşımızın toprağa dokunabildiği, kendi üretimini yapabildiği alanları yaygınlaştıracağız. Kent bostanlarını büyüterek hem ekonomik hem de sosyal anlamda daha güçlü bir Bornova oluşturacağız.' diye konuştu.

Bornova'daki kent bostanları, farklı mahallelerde yüzlerce vatandaşa üretim alanı sunarken, yapımı planlanan Doğanlar Kent Bostanı ile bu sayı daha da artacak.

Yeni bostanda toplam 265 parsel yer alacak.