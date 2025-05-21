Uluslararası Bodrum Caz Festivali 13 gün boyunca müziğin tüm tonlarını sahneye taşıyacak.ankara (İGFA) -Türkiye'nin kültür sanat takviminde önemli bir yer edinen Uluslararası Bodrum Caz Festivali 9'uncu kez sanatseverlerle buluşacak.

Yaz aylarına cazın renkleriyle merhaba diyecek olan Bodrum, 2–14 Haziran tarihleri arasında festival coşkusunu yaşayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Caz Derneğince düzenlenecek festival, bu yıl #CazınRenkleri temasıyla caz tutkunlarını ağırlayacak.

Sanatın evrensel diliyle müzikseverleri buluşturacak etkinlikler, kenti 13 gün boyunca cazın merkezine dönüştürecek.

Festival, 2 Haziran Pazartesi akşamı Bodrium Hotel & Spa’da düzenlenecek basın açılışıyla başlayacak. Açılışta, destek veren kurumlara teşekkür plaketleri sunulacak ve gecenin devamında İlgen Küçükseller Caz Dörtlüsü sahne alacak. Swing, samba, funk ve bossa nova gibi türlerle 1930'lardan günümüze uzanacak repertuvar, izleyicilere caz tarihine dair özel bir seçki sunacak.

Etkinlikler, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, The Marmara Bodrum, Midtown AVM, Mor Salkım Bağları, Momo Beach ve Laguna Lounge gibi farklı mekanlara yayılacak.

Festival boyunca konserlerin yanı sıra söyleşiler, sergiler, ödül törenleri ve kültürlerarası projeler de gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GSF Grafik Bölümünün katkısıyla düzenlenen tasarım yarışması sergisi açılacak ve dereceye giren öğrencilere ödüller verilecek.

Ayşe Sicimoğlu Trio, Tahsin Ünüvar Trio, Ferit Odman Quintet, KAPIKO ve Sibel Köse & Michiel Borstlap gibi isimler festival sahnelerinde yer alacak.

Merhum sanatçı Erol Pekcan’a ithafen hazırlanacak özel bir gecede, sanatçının kızı Sebla Pekcan ve konuk sanatçılar eşliğinde anma etkinliği düzenlenecek.

Festivalin geleneksel Yaşam Boyu Caz Ödülleri ise bu yıl Yalçın Ateş ve Uğur Başar’a takdim edilecek. Uluslararası kardeşlik köprüsü kapsamında, Rodos ve Güney Ege Caz Festivali iş birliğiyle Yunan caz sanatçısı Dimitrios Vassilakis de sahne alacak.

Festival programının detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.