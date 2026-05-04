ANTALYA (İGFA) - Antalya, uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. 'Akdeniz rüyasında yüzün' mottosuyla düzenlenen X-WATERS Antalya 2026 Uluslararası Açık Deniz Yüzme Yarışı, 1-3 Mayıs tarihleri arasında Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzme Federasyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, spor turizmine katkı sunarken Antalya'nın uluslararası spor destinasyonu kimliğini de güçlendirdi. 21 ülkeden 750 sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular, Akdeniz'in eşsiz doğasında farklı parkurlarda mücadele etti. 5K ve 1 mil yarışlarında kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren sporcular belli oldu. Organizasyon boyunca kıyasıya rekabet ve renkli görüntüler yaşandı.

Etkinliğin ana sponsorları arasında Corendon Airlines ve Orca Türkiye Distribütörü Mayavelo yer aldı. Organizasyon, sporculara sunduğu profesyonel imkanlar ve sahil boyunca oluşturulan etkinlik alanlarıyla dikkat çekti.

Yoğun katılımın olduğu yarışta, milli açık su yüzücüsü Bengisu Avcı da yer alarak organizasyona değer kattı.

Hava ve deniz koşulları nedeniyle bazı etaplar güvenlik gerekçesiyle iptal edilirken, Konyaaltı'nda gerçekleşen yarışlar sporculara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Organizasyon, sadece bir yarış değil aynı zamanda uluslararası bir spor ve kültür buluşması olarak değerlendirildi.