Dünya İnsani Dayanışma Derneği, Bitlis Yolalan’da 11’inci köy okulunu açtı. 240 çocuğa eğitim imkânı sunacak Değerli Gelecek Yolalan İlkokulu, kırsalda fırsat eşitliği ve şiddetsiz bir gelecek hedefliyor.BİTLİS (İGFA) - Dünya İnsani Dayanışma Derneği (WHR), Anadolu’da eğitime erişimi artırmak için sürdürdüğü projeler kapsamında Bitlis Yolalan’da Değerli Gelecek Yolalan İlkokulu’nu açtı.

Zırhlıoğlu Şirketler Grubu iş birliğiyle 25 Nisan 2025’te hizmete giren okul, 11 köyden 240 çocuğa nitelikli eğitim sunacak. Dernek Başkanı Prof. Dr. Ayten Zara, “Her çocuk bir define. Okul açmak, torunlarımıza yatırım, bir ulusu eğitmektir. Şiddet ve yoksulluğun panzehiri eğitimdir” dedi.

Hakkari, Ağrı, Van gibi bölgelerde daha önce 10 köy okulu açan WHR, Yolalan İlkokulu ile güvenli ve destekleyici bir öğrenme ortamı yaratmayı amaçlıyor. Açılış, Bitlis Valisi, milletvekilleri, belediye başkanları ve dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

PSİKOSOSYAL DESTEKLE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

Okul açılışı öncesi WHR, Bitlis’in 30 köyünde 1276 çocuk, 242 kadın ve 39 erkekle psikososyal destek çalışmaları yürüttü.

Çocuklarla cinsel istismarı önleme, şiddetsiz iletişim ve travma odaklı atölyeler düzenlenirken, kadınlarla üreme sağlığı ve kanser önleme eğitimleri yapıldı. Bu çalışmalar, istismar ve ihmali önlemek, toplumsal farkındalığı artırmak ve bireyleri güçlendirmeyi hedefliyor.