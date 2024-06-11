Bingöl Devlet Hastanesi, önemli bir sağlık başarısına imza atarak ilk kez laparoskopik (kapalı) kolon tümörü ameliyatını gerçekleştirdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Devlet Hastanesi, önemli bir sağlık başarısına imza atarak ilk kez laparoskopik (kapalı) kolon tümörü ameliyatını gerçekleştirdi.

Opr. Dr. Mehmet Uçar’ın şefliğinde ve Opr. Dr. Mehmet Aykut Dadaşoğlu’nun operatörlüğünde gerçekleştirilen ameliyat, başarılı bir şekilde tamamlanarak, hasta sağlığına kavuşup taburcu edildi.

Bu ameliyat, özellikle Familyal Adenomatozis Polipozis (FAP) sendromlu hastalar için büyük bir önem taşıyor. FAP sendromu, kolon ve rektum kanserine yatkınlık oluşturan genetik bir hastalık olarak bilinmektedir ve bölgedeki hasta sayısı oldukça fazladır. Daha önce dış merkezlerde tedavi gören bu hastalar, artık Bingöl Devlet Hastanesi’nde de güvenle ameliyat edilebilecekler.

Opr. Dr. Mehmet Aykut Dadaşoğlu, ameliyatla ilgili yaptığı açıklamada, hastanenin teknik ve fiziki altyapısının sağlamlaştırıldığını ve bu sayede bu tür ameliyatların hastane bünyesinde yapılabilir hale geldiğini belirtti. Dadaşoğlu, kolon ve rektum kanserlerinde laparoskopik ameliyatların güvenle uygulanabildiğini, bu yöntemin hasta konforunu artırdığını, hastaların normal yaşantılarına erken dönmelerini sağladığını, daha az ağrı ve erken taburculuk gibi avantajlar sunduğunu ifade etti.