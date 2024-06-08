Bingöl İli Kültür ve Dayanışma Derneği (BİN-İL-DER), 3 Haziran Pazar günü gerçekleştirdiği olağan kongrede yeni başkan ve yönetim kurulunu belirledi.expresshaber / İSTANBUL (İGFA) - 2008 yılında İstanbul’da Bingöl'den göç eden gurbetçiler tarafından kurulan BİN-İL-DER, o günden bu yana birçok sosyal ve kültürel çalışmaya imza attı. Dernek, yeni yönetimiyle birlikte daha güçlü bir döneme girmeye hazırlanıyor.

Yaklaşık altı ay önce seçilen dernek başkanı ve yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı almasının ardından, derneğin kurucu başkanlarından Cengiz Butakın ve eski yöneticilerden oluşan yeni yönetim kurulu dernek merkezin de yapılan kongre ile seçildi.

Yeni seçilen yönetim, "BİN-İL-DER olarak önceki dönemlerde olduğu gibi aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini Bingöllü hemşerilerimize ve İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Kültürel ve sosyal etkinliklerimizi artırarak, dayanışma ruhunu canlı tutacağız" dedi.