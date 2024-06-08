Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Geçmiş dönemlerde görev yapan İl genel meclisi üyeleri ile bir araya geldi. BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, “Bilecik’imizin kalkınması için geçmiş yıllarda hizmetleri bulunan çalışma arkadaşlarımızı unutmak büyük bir vefasızlık olur. Onların emekleri ve katkıları sayesinde geçmişimize saygı duyarak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız projeler,Şehrimizi en yükseğe taşıma yolunda bizleri heyecanlandırıyor. Bugün geçmişimize sahip çıkma ve geleceğimizi inşa etme sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz.Hep birlikte, Bilecik’imizin daha parlak bir geleceğe ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz.Hepinize teşekkür ediyorum,iyi ki varsınız ”dedi.

Kaynak: igf