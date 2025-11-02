Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma haftasında, klasik müziğin Avrupa ve Türk kültürleri arasındaki etkileşimini konu alan özel bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da klasik müziğin kültürel izleri sahneye taşınıyor.

'Atatürk'ü Anma Konseri', 6 Kasım 2025 Perşembe akşamı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konserde şefliği ve solistliği, uluslararası alanda tanınan keman sanatçısı Önder Baloğlu üstlenecek.

Konserin ana eksenini, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da doğuya duyulan hayranlığın bir yansıması olan 'alla turca' üslubu oluşturuyor. Mehter müziğinin etkisinden ilham alan bu tarz, Avrupa klasik müziğinde Türk kültürünün bıraktığı izleri sahneye taşıyor.

Duisburg Filarmoni Orkestrası'nın eski başkemancısı olan ve Kapadokya Klasik Keyifler Müzik Festivali'nin sanat yönetmenliğini yürüten Önder Baloğlu, aynı zamanda Les Essences Oda Orkestrası'nın kurucusu. Baloğlu, Avrupa'nın önde gelen orkestralarıyla sahne aldığı başarılı kariyerini bu kez Atatürk'ün anısına Bursa sahnesinde sürdürecek.

BBDSO, konserin Atatürk'ün sanata verdiği önemi bir kez daha hatırlatacağını belirterek tüm sanatseverleri bu anlamlı geceye davet etti.