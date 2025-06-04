Kurban Bayramı’nda tatlı ikramları sofraların vazgeçilmezi olsa da, aşırı tüketim sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor. Uzman Diyetisyen Ceren Turan, tatlıdan vazgeçmeden sağlıklı tüketim için porsiyon kontrolü, doğru zamanlama ve hafif alternatifler önerdi.İSTANBUL (İGFA) - Kurban Bayramı’nda kalabalık sofralar ve tatlı ikramları, mide problemlerinden kan şekeri dalgalanmalarına kadar riskler taşıyabilir.

Uzman Diyetisyen Ceren Turan, tatlıyı tamamen kesmek yerine ölçülü ve bilinçli tüketmenin önemini vurguladı.

PORSİYON KONTROLÜ ŞART

Diyetisyen Turan, “Sağlıklı bireylerde günlük kalorinin yüzde 10’undan azı ilave şekerden gelmeli. Bayramda bu, 1 küçük kase sütlü tatlı veya 1 dilim şerbetli tatlıyla sınırlı olmalı. 4 dilim baklava ile 1 dilim aynı değil, porsiyon her şeydir” dedi.

Şerbetli tatlılar yerine daha masum seçenekler öneren Turan, “İlave şekersiz sorbe, 1 top sade dondurma, 2 kare bitter çikolata, hurma özlü sütlü tatlılar veya yoğurt-meyve karışımları hem lezzetli hem sağlıklı” diye belirtti.

TATLININ DOĞRU ZAMANI: ÖĞLE SONRASI

Araştırmalara göre, tatlı öğle yemeğinden sonra tüketildiğinde vücut şekeri daha iyi tolere edildiğini belirten Uzman Diyetisyen Ceren Turan, “Gece metabolizma yavaşlar, tatlı yağ depolanmasını artırabilir. Öğle sonrası küçük bir atıştırmalık olarak tatlı tüketmek ideal,” dedi.

Tatlı sonrası şişkinlik ve mide yanması için Turan, “10 dakikalık yürüyüş kan şekeri dalgalanmalarını ve şişkinliği azaltır. Nane veya rezene çayı sindirime destek olur” önerisinde bulundu.

ÇAY-KAHVE TÜKETİMİNE DİKKAT

Turan, tatlıyla birlikte çay-kahve tüketiminde temkinli olunması gerektiğini belirterek, “Şekersiz çay veya kahve reflüyü tetikleyebilir. Etli yemekten sonra demir emilimini engellememek için çay-kahve içimi en az 1 saat ertelenmeli,” uyarısı yaptı.

Diyabet hastaları için Turan, “Ekmek veya pilav gibi karbonhidratlar azaltılarak tatlı dengelenebilir. Bitter çikolata, meyveli tatlılar veya küçük porsiyon kuru meyve tercih edilebilir. İnsülin kullananlar kan şekerini düzenli takip etmeli,” dedi.

ET VE TATLI AYNI ÖĞÜNDE OLMAMALI

Protein ve şekerin birlikte sindirimi zorlaştırdığını ifade eden Turan, “Etli yemekten sonra şerbetli tatlı mideyi yorar. Tatlıyı ara öğün olarak veya ayrı bir zamanda tüketmek daha sağlıklı” dedi.