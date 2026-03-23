Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelindeki rekreasyon alanları ve parkları, Ramazan Bayramı'nı Ankara'da geçiren Başkentlilerin gözde mekânlarından oldu.

ANKARA (İGFA) - Başkentliler, Ramazan Bayramı'nın tadını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin parklarında çıkardı. 940 bin metrekarelik alana sahip park, şehir dışından gelenlerin de beğenisini kazandı.

Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı bayram boyunca miniklerin şen kahkahalarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

7'den 70'e Başkentliler; Ramazan Bayramı tatilinin tadını Atatürk Çocukları Parkı'ndan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'na, Batıkent Rekreasyon Alanı'ndan Gazi Park'a kadar Büyükşehir'e ait park ve rekreasyon alanlarında çıkardı.

ÇOCUKLAR EĞLENDİ, YETİŞKİNLER DİNLENDİ

Yetişkinler, temiz hava eşliğinde yürüyüş yaparken, çocuklar da park alanlarında kaydıraktan salıncağa kadar oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

Kimisinin ailesiyle kimisinin de arkadaş veya akrabalarıyla geldiği Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda çocuk sesleri yankılanırken güvenli ve huzurlu bir ortam eşliğinde vatandaşlar, hem dinlenme imkânı buldu hem de bayram tatilini değerlendirdi.