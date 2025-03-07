Ankara Sakaryalılar Vakfı’nın geleneksel iftar buluşması bu yıl Büyükşehir Belediyesi ortaklığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Sakaryalılarla Ankara’da iftar programında buluştu. Alemdar, “Ramazan ayının bu güzel ikliminde birlik ve beraberliğimizi pekiştirip, muhabbetimizi perçinledik. Rabbim tekrarını nasip etsin. Dostluğumuz daim olsun” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara’da Sakaryalılar Vakfı’nın düzenlediği geleneksel iftar programına katıldı.

Katılımın yüksek olduğu programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, CHP Milletvekili Ayça Taşkent, Okan Konuralp,Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Rahmi Can Şeşen, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan, TESK Başkanvekili Halil İbrahim Balcı,Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, ilçe belediye başkanları, önceki dönem milletvekilleri, önceki dönem valiler, sendika başkanları, bürokratlar, iş dünyasının tanınmış isimleri ve basın mensupları katıldı.

ÖNEMLİ ORGANİZASYON

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Sakaryalılar Vakfı Başkanı İrfan Çelik, geleneksel iftar programının gurbette yaşayan Sakaryalı hemşerileri buluşturan önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasının ardından Vakıf Başkanı Çelik, iftar programının düzenlenmesinde büyük emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a katkılarından dolayı plaket takdim etti.

“DOSTLUĞUMUZ DAİM OLSUN”

İftar programının ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise, “Ankara Sakaryalılar Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Ankara iftarında kıymetli dostlarımızla bir araya geldik. Ramazan ayının bu güzel ikliminde birlik ve beraberliğimizi pekiştirip, muhabbetimizi perçinledik.Programımıza katılan tüm misafirlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.Rabbim tekrarını nasip etsin.Dostluğumuz daim olsun” ifadelerini kullandı.