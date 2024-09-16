Genel Sekreter Baraçlı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak olası afetlere hazırlıklı bir şehir inşa etme çabasında olduklarını vurguladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ni afetlere dirençli bir şehir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, olası bir durumda Marmara bölgesine Afet Mutfağı olarak hizmet vermesi planlanan Gıda Üretim Tesisinde çalışmalarını sürdürüyor. Tesisi inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Büyükşehir Belediyesi olarak afetlere dirençli şehir Kocaeli’yi inşa etme çabasında olduklarını vurguladı.

TESİSİN TÜM ALANINI İNCELEDİ

5 bin 300 metrekarelik tesisin tüm kapalı alanlarında incelemelerde bulunan Genel Sekreter Baraçlı, Büyükşehir yetkili personeli ve firma temsilcilerinden bilgi aldı. Baraçlı’ya Genel Sekreter Yardımcıları Numan Balaban ve Ali Yeşildal, Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel ile Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur eşlik etti.

36 BİN KİŞİYE ÜÇ ÖĞÜN YEMEK

Başiskele’de projelendirilen tesisin büyük oranda tamamlandığını vurgulayan Genel Sekreter Baraçlı, “Olası afet durumlarında Marmara bölgesine hizmet etmek amacıyla kurulan Hızır 41 Afet Mutfağımız 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip. Tesiste kuru ve soğuk depo alanları, ekmek üretim fırını, gıda hazırlık, pişirme, paketlenme ve sevkiyat bölümleri bulunacak. Günde 36 bin kişiye üç öğün yemek ve 100 bin kişiye çorba ikram edebilecek kapasitede olacak” şeklinde konuştu.