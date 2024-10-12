Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı.ANKARA (İGFA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere başkent Brezilya'ya gitti.

Toplantının yapıldığı Serpro'daki etkinlik salonunda toplantı öncesi aralarında bazı katılımcı ülkelerin bakanları ve yetkili isimleriyle sohbet eden Bakan Göktaş, daha sonra açılış oturumu Brezilya Kadın Bakanı Cida Gonçalves'in konuşmasını dinledi.

G20 ülkelerinin bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılırken, toplantıda Türkiye'yi temsilen katılan Göktaş da katılımcılara hitap edeceği öğrenildi.

Toplantılarda İklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkisi, kadınların güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddet gibi konuların düzenlenen oturumlarla ele alınıyor.