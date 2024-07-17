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"Azerbaycan'ın Sırları" kitabında, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği ile Azerbaycan kültürü anlatılıyor.

İşbilir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un imzaladığı "Azerbaycan'ın Sırları" kitabını Hacıyev'e takdim ederken, kitabı inceleyen Hacıyev, Altun'a ve İşbilir'e teşekkürlerini iletti.

İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, ziyarette Türkiye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki ilişkiler müzakere edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yayımladığı "Azerbaycan'ın Sırları" adlı kitap, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'e takdim edildi. ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'i ziyaret etti.