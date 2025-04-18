Başarılı şarkıları ve sahne enerjisiyle adından sıkça söz ettiren genç kuşağın iddialı ismi Aybüke Albere, yeni teklisi ‘Harap’ ile müzikseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - ‘Ne Diyorsan’, ‘Aklım Kalır’, ‘Korkmam Ben’, ‘Aşk Olsun’, ‘Balla’, ‘Çocuklar Gibi’ ve ‘Yak’ gibi sevilen şarkılarıyla dikkat çeken Albere, uzun süredir Türkiye’nin en popüler sahnelerinde ve özel etkinliklerde performans sergileyerek büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı. Çocukluğundan bu yana şarkı söyleyen ve yazan sanatçı, yeni teklisi ‘Harap’ ile Türk pop müziğinde kalıcı bir iz bırakmaya hazırlanıyor.

SEZEN AKSU DOKUNUŞU

Sözü ve müziği Aybüke Albere’ye, düzenlemesi ise Ateş Berker’e ait olan ‘Harap’, yayınlanır yayınlanmaz müzik eleştirmenlerinden ve dinleyicilerden tam not aldı. Şarkıda, Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu’nun unutulmaz eseri **‘Kahpe Kader’**den bir bölüme de yer veriliyor. Bu nostaljik dokunuş, parçada derin bir duygusal etki yaratıyor.

GALATA KÖPRÜSÜ’NDE VİRAL DANS

Şarkının klibi, İstanbul’un simgelerinden Galata Köprüsü ve Kapalıçarşı’da, yönetmen Mesut Adlin tarafından çekildi. Özellikle Galata Köprüsü'nde dans ettiği sahneler büyük ilgi görürken, bu anlara ait backstage görüntüleri Albere’nin TikTok hesabında ilk kez paylaşıldı. Renkli görüntüler kısa sürede viral oldu, binlerce kez paylaşıldı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“SAHNEDE KENDİMİ DAHA CESUR VE ÖZGÜR HİSSEDİYORUM”

Yeni teklisinin tanıtım fotoğrafları için Furkan Irmak’ın objektifine poz veren Aybüke Albere, sahneye olan tutkusunu “Sahnede kendimi daha cesur ve özgür hissediyorum,” sözleriyle dile getirdi.

Aybüke Albere’nin ‘Harap’ adlı yeni şarkısı, güçlü sözleri, melodik yapısı ve etkileyici klibiyle 2025’in en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday.