​​​​​​​Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan ayakkabı seçimi, sadece konfor açısından değil, sağlık açısından da büyük önem taşıyor. Yanlış ayakkabı seçiminin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Op. Dr. Özgür Oktay Nar, “Ayağınıza uygun olmayan ayakkabılar, sadece ayak ağrısı değil, duruş bozuklukları, bel ve diz problemleri gibi daha büyük sorunlara da neden olabilir” dedi.BURSA (İGFA) - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, yanlış ayakkabı kullanımının ayak sağlığı başta olmak üzere bel, diz ve kalça gibi eklemlerde de ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Herkesin ayak yapısının farklı olduğunu söyleyen Op. Dr. Özgür Oktay Nar, “Düz taban, normal ya da yüksek kavisli ayak yapısına sahip olmak, ayakkabı seçiminde belirleyici bir faktördür. Örneğin, düz taban bireyler destekleyici taban yapısına sahip ayakkabılar tercih etmeli. Yüksek kavisli ayaklara sahip kişiler ise yastıklama özelliği yüksek modelleri seçmeli” dedi.

Ayak yapısına uygun olmayan ayakkabıların uzun vadede ortopedik sorunlara yol açabileceğini belirten Dr. Nar, “Ayak yapınızı bilmeden yaptığınız seçimler, zamanla ayak ağrılarına, duruş bozukluklarına ve eklem rahatsızlıklarına neden olabilir” diye konuştu.

“Ayakkabınızı Kullanım Alanına Göre Seçin”

Ayakkabı seçerken kullanım alanının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Özgür Oktay Nar, şu uyarılarda bulundu:

“Günlük kullanım, spor, iş hayatı ya da özel davetler gibi farklı alanlarda farklı ayakkabılar tercih edilmelidir. Özellikle spor ayakkabılarında yapılan aktiviteye uygun bir seçim olması gerekir. Koşu için destek sağlayan taban yapısı önemliyken, yürüyüş için darbe emici özellikler tercih edilmelidir. Yanlış ayakkabı kullanımı, ayak ve bilek yaralanmalarına zemin hazırlayabilir. Tercihlerimizi yaparken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.”

“Ayakların ayakkabı içinde rahat hareket etmesi gerekiyor”

Ayakkabıda doğru numara seçiminin önemine de değinen Op. Dr. Özgür Oktay Nar, “Birçok kişi ayakkabı numarasını yanlış biliyor veya dar kalıplı ayakkabılarda ayağına küçük gelen numaraları tercih edebiliyor. Doğru ayakkabı numarası tespiti yaparken birçok hata var. Bu hatalardan biri ayak baş parmağına göre ayak uzunluğunun belirlenmesidir. Oysa ki ikinci parmağı birinci parmağından uzun olan bireylerde ikinci parmağın boyunun hafif önünde boşluk kalacak şekilde ayakkabı almak daha doğru olacaktır. Özetle ayakların ayakkabının içerisinde rahat hareket etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca ayakkabı denemelerinin gün sonunda yapılmasının daha doğru olacağını belirten Dr. Nar, “Günün ilerleyen saatlerinde ayaklar hafif şişer. Bu nedenle alışverişinizi akşam saatlerinde yapmanız, ayağınıza uygun gerçek numarayı seçmenize yardımcı olur” dedi.

“Kaliteli Malzeme Kullanan Ayakkabılar Tercih Edilmeli”

Ayakkabı seçiminde malzeme kalitesinin de önemine vurgu yapan Op. Dr. Özgür Oktay Nar, şu önerilerde bulundu:

“Nefes alabilen malzemelerden üretilmiş ayakkabılar tercih edilmeli. Deri veya file yapıya sahip modeller, ayakların terlemesini önleyerek mantar gibi cilt hastalıklarının oluşmasını engeller. Ayrıca, esnek ve destekleyici tabanlara sahip ayakkabılar, ayak hareketlerini kısıtlamadan kişiye önemli bir konfor sunar. Kaymaz tabanlar ise özellikle kış aylarında düşme riskini en aza indirir. Tercihlerimizi bu bilinçle yapmakta fayda var.”

“Yanlış Ayakkabı Seçimi Ciddi Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir”

Yanlış ayakkabı seçiminin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Op. Dr. Özgür Oktay Nar, “Ayağınıza uygun olmayan ayakkabılar, sadece ayak ağrısı değil, duruş bozuklukları, bel ve diz problemleri gibi daha büyük sorunlara da neden olabilir. Ayakkabı seçiminde estetikten önce sağlık ön planda tutulmalıdır” diye konuştu.

Sağlıklı ve konforlu adımlar atabilmek için ayakkabı seçimine gereken özenin gösterilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Özgür Oktay Nar, “Doğru ayakkabı seçimi, yaşam kalitenizi artırır ve gelecekte oluşabilecek ortopedik rahatsızlıkları önler” diyerek sözlerini tamamladı.