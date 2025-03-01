Enerji ve çevre konularında sanayicilerin karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri, ASKON Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.BURSA (İGFA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi, sanayicilerin enerji ve çevre alanında karşılaştıkları zorlukları değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, Enerji ve Çevre Komisyon Başkanı Selçuk Özlü ile birlikte komisyon üyeleri, ASKON Enerji ve Tabii Kaynaklar Sektör Başkanı Fatih Aydın ve ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sanayicilerin üretim süreçlerinde karşılaştıkları enerji temini, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİMİZİN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK UNSUR”

Enerji verimliliğinin sanayinin sürdürülebilir büyümesi ve aynı zamanda doğal kaynakları daha etkin kullanmak, çevresel etkileri azaltmak ve sanayimizin uluslararası rekabet gücünü artırmak açısından da kritik olduğunu vurgulayan ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, sanayicilerin enerji tasarrufu sağlayacak modern teknolojilere yatırım yapmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yıldız, "Günümüz dünyasında enerjiye olan talep sürekli artıyor ve buna paralel olarak enerji maliyetleri de yükseliyor. İşletmelerimizin bu maliyetleri minimize edebilmesi için akıllı üretim sistemlerine, otomasyon çözümlerine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması gerekiyor. Enerji verimliliği uygulamaları, sanayicimizin kısa vadede maliyet avantajı sağlamasına yardımcı olurken, uzun vadede küresel ölçekte rekabet gücünü artıracaktır. Özellikle enerji yönetim sistemlerinin devreye alınması, atık ısı geri kazanımı ve dijital enerji izleme teknolojilerinin kullanılması büyük tasarruf sağlayacaktır.” dedi.

‘KAMU DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DAHA ETKİN KULLANILMALI’

Sanayicilerin enerji verimliliği konusuna stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması gerektiğini ifade eden Yıldız, kamu destekleri ve teşvik mekanizmalarının daha etkin kullanılmasının da önemine dikkat çekerek, "İşletmelerimizin enerji verimliliği yatırımlarını artırması için devlet teşviklerinden daha fazla faydalanması gerekiyor. Bu anlamda ASKON olarak, bu alanda farkındalık yaratmaya ve sanayicilerimizin en iyi uygulamalara erişimini sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

‘YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİYETLERİ DE DÜŞÜRECEK’

ASKON Enerji ve Tabii Kaynaklar Sektör Başkanı Fatih Aydın ise sanayide enerji kullanımına yönelik güncel gelişmeleri değerlendirdi. Üreticilerin artan enerji maliyetleri karşısında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesinin kaçınılmaz hale geldiğini belirten Aydın, "Dünya genelinde sanayide kullanılan enerji kaynakları hızla dönüşüyor. Fosil yakıtların maliyetinin ve çevresel etkilerinin artması, yenilenebilir enerjiye geçmeyi teşvik ediyor. Ülke olarak da cari açığımızın büyük bir kısmı bilindiği üzere enerji ithalatından kaynaklanıyor. Yenilenebilir enerji sistemlerine geçişimiz, hem sanayicilerimizin maliyetlerini düşürmesi hem de enerji ithalatımızı daha kontrol edilebilir seviyelere çekmesi açısından büyük önem taşıyor. Bugün sanayide kullanılan elektriğin önemli bir kısmı yenilenebilir kaynaklardan sağlanabilir hale geldi. Ancak işletmelerin bu dönüşümü daha hızlı gerçekleştirebilmesi için yatırım teşvikleri, finansman destekleri ve uygun regülasyonlar büyük önem taşıyor. ASKON olarak, sanayicilerimizin enerji alanındaki dönüşümüne katkı sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.