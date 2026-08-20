İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtlayan ALO 199 Çağrı Merkezi'nin yeni nesil teknolojilerle güçlendirildiğini açıkladı. Sisteme yapay zekâ entegre edilirken, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için görüntülü görüşme hizmeti de başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ALO 199 Çağrı Merkezi'nde yeni teknolojilerin devreye alındığını duyurdu.

Bakan Çiftçi'nin paylaşımına göre 2014 yılında hizmete sunulan ALO 199, bugüne kadar 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtladı. T.C. kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adres işlemleri başta olmak üzere birçok konuda vatandaşların bilgi ve randevu taleplerine yanıt veren merkeze, vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla yapay zekâ teknolojileri entegre edildi.

ENGELLİ VATANDAŞLARA GÖRÜNTÜLÜ DESTEK

ALO 199'da ayrıca işitme ve konuşma engelli vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla 'Görüntülü Görüşme' uygulaması başlatıldı.

Yeni hizmet sayesinde işaret dili bilen temsilcilerle doğrudan görüntülü bağlantı kurulabilecek. Böylece işitme ve konuşma engelli vatandaşlar, bilgi edinme ve randevu işlemlerinde işaret dili desteğinden yararlanabilecek.

Bakan Çiftçi, ALO 199'un 7 gün 24 saat vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaya ve teknolojinin imkanlarından yararlanarak hizmet kalitesini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla milletimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini her geçen gün artırıyoruz! ????????



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılında hizmete sunulan ve bugüne kadar 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtlayan ALO 199 Çağrı Merkezimizi yeni: pic.twitter.com/Rnb0aBokEq — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) August 20, 2026