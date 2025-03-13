Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, belediyenin 16 Mart Pazar günü 11.00’de düzenleyeceği geniş kapsamlı afet tahliye tatbikatında deprem ve diğer afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunacaklarını vurguladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, GEA Arama-Kurtarma işbirliğiyle ilçe sakinlerini olası afetlere karşı bilinçlendirmek ve afet anında hızlı hareket edebilme becerilerini artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir afet tahliye tatbikatı düzenliyor. 16 Mart Pazar günü saat 11.00’de, tüm Muratpaşalılarilçe genelinde bulunan 228 toplanma alanından kendisine en yakın toplanma alanlarını öğrenerek, afet çantalarıyla afet toplanma alanlarında bir araya gelecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Uysal, “16 Mart Pazar günü saat 11.00’de, deprem çantalarımızı alarak Muratpaşa’mızdakitoplanma noktalarında bir araya geleceğiz. Deprem ve diğer doğal afetlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın anısına iki dakikalık saygı duruşunda bulunacağız” diye konuştu.

TATBİKAT NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Tatbikat 4 adımda gerçekleşecek. Birinci adımda ilçe sakinleri e-devlet uygulaması üzerinden in yakın toplanma alanının öğrenecek. İkinci adım ise su, gıda, ilaç, el feneri gibi temel ihtiyaçları içeren bir acil durum çantası hazırlanacak. Üçüncü adımda ise pazar saat 11.00’de vatandaşlar evlerinizi tahliye ederek toplanma alanına doğru hareket edecek. Son adım ise toplanma alanında buluşulacak.