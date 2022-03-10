Anket sonuçlarında Meclisteki 2 parti baraj altında kalıyor

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Yöneylem Araştırma Mart ayı anket sonucunu açıkladı: Meclis'te bulunan iki parti baraj altında kalıyor. Millet İttifakının oy oranında ise ciddi artış var

Yöneylem Araştırma 3-6 Mart tarihleri arasında yaptığı Türkiye'nin Siyaset Paneli araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 27 ilde yapılan ankette seçmenlere “Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz?”, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyeli”, “Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?” gibi sorular soruldu. Ankete göre HDP ve MHP baraj altında kalıyor.