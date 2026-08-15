Azerbaycanlı rap sanatçısı Alizade, Budapeşte'deki Sziget müzik festivalinde Türkiye ve Azerbaycan'ı temsil etti. Kırmızı kostümü ve gözlerindeki kırmızı bantla gerçekleştirdiği dikkat çekici performans sosyal medyada gündem oldu.

AZERBAYCAN (İGFA) - Azerbaycanlı rap sanatçısı Alizade, Avrupa'nın en büyük müzik festivallerinden Sziget'te Türkiye ve Azerbaycan'ı temsil etti.

ALİZADE'DEN BUDAPEŞTE'DE ÇOK KONUŞULAN ŞOV

Budapeşte'de sahneye kırmızı kostümüyle çıkan Alizade, gözlerini kırmızı bantla kapatarak gerçekleştirdiği dikkat çekici performansıyla büyük ilgi gördü.

Konserden görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

https://www.youtube.com/shorts/tbsD17wMab0?feature=share