ÖTV zammı akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden sürücülerin gündeminde yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarında beklenen artış için rakamın bugün belli olması bekleniyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Enflasyon oranlarının açıklanması benzin, motorin (mazot) ve LPG’ye ÖTV zammı gelip gelmeyeceği konusunu gündeme getirdi. Haziran ayı enflasyon oranıyla beraber, 6 aylık enflasyon farkı (TEFE-TÜFE) de belirlenecek.

4 büyükşehir için güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL-AVRUPA

BENZİN: 42.52 TL/LT

MOTORİN: 42.59 TL/LT

LPG: 21.99 TL/LT

İSTANBUL-ANADOLU

BENZİN: 42.39 TL/LT

MOTORİN: 42.49 TL/LT

LPG: 21.44 TL/LT

ANKARA

BENZİN: 43.49 TL/LT

MOTORİN: 43.56 TL/LT

LPG: 21.99 TL/LT

İZMİR

BENZİN: 43.89 TL/LT

MOTORİN: 44.03 TL/LT

LPG: 21.69 TL/LT

BURSA

BENZİN: 43.67 TL/LT

MOTORİN: 43.68 TL/LT

LPG: 21.49 TL/LT