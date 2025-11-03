Ağız ve diş sağlığının sadece gülüşü değil, genel sağlık ve yaşam kalitesini etkileyen önemli bir faktör olduğu vurgulandı. Çocuk Diş Hekimi Barış Karabulut, sağlıklı dişlerin çocukların büyüme ve gelişimi için temel bir gereklilik olduğunu belirtti.

İSTANBUL (İGFA) -Ağız ve diş sağlığı, gülüşün güzelliğinden çok daha fazlasını kapsıyor. Uzmanlar, sağlıklı bir ağız yapısının hem çocukların gelişimini hem de yetişkinlikte kaliteli bir yaşamı doğrudan etkileyen bir faktör olduğunu belirtti.

Çocuk Diş Hekimi Barış Karabulut, ağız sağlığının yaşam boyu süren bir sorumluluk olduğunu belirterek, 'Ağız sağlığı denildiğinde yalnızca dişler akla gelmemeli. Diş etlerinden damağa, çene yapısından tükürük bezlerine kadar tüm ağız dokuları, genel sağlığımızı etkileyen bir bütündür. Çiğneme, konuşma, tat alma ve gülümseme gibi günlük yaşamımızın temel fonksiyonlarını sürdürebilmemiz için ağız sağlığımızı korumamız gerekir' dedi.

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SAĞLIKLI DİŞLERİN ÖNEMİ

Çocukluk döneminde ağız sağlığının korunmaması, yalnızca çürükler ve ağrılarla sınırlı kalmayıp, beslenme güçlükleri, konuşma bozuklukları, öğrenme zorlukları ve öz güven kaybı gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Diş çürükleri nedeniyle kaybedilen dişler, çocukların çiğneme fonksiyonlarını bozarak iştahsızlık ve beslenme bozuklukları gibi sağlık problemlerine neden olabilir.

Karabulut, bu tür sağlık sorunlarının çocukların büyüme ve gelişimlerini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekerek, 'Araştırmalar, ağız ve diş sağlığındaki bozulmaların çocuklarda büyüme geriliğiyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Yani çocukların sağlıklı gelişimi için güçlü ve sağlam dişlere sahip olmaları bir lüks değil, temel bir gerekliliktir' ifadelerini kullandı.

Çocukluk döneminde kazanılan sağlıklı ağız bakım alışkanlıklarının, yetişkinlikte de ağız sağlığını doğrudan belirlediğini belirten Karabulut, düzenli diş hekimi kontrollerinin ve doğru bakım alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekti. 'Hayatın ilk yıllarında kazanılan sağlıklı alışkanlıklar, bireyin ömür boyu hem ağız hem de genel sağlığını korumasını sağlar. Ağız sağlığı, yalnızca gülüşümüzü değil, yaşam kalitemizi de doğrudan şekillendirir' diyerek sözlerini tamamladı.