Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, bugün yaptığı basın açıklamasında, Özgür Özel’in “Erdoğan aday olsun, biz de onu yenelim” şeklindeki açıklamasını eleştirerek, bu ifadelerin Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Uzun, söz konusu açıklamanın "Anayasa tanımazlık" olduğuna dikkat çekerek, "ifade tıpkı Erdoğan gibi anamuhalefet liderinin de Anayasayı tanımadığını gösteriyor." Dedi.

İrfan Uzun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Ben Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun. Bugün burada, ülkemizin geleceği ve demokrasimizin teminatı olan Anayasamızın korunması adına önemli bir konuyu sizlerle paylaşmak için bulunuyorum. Özgür Özel’in, ‘Erdoğan aday olsun, biz de onu yenelim’ şeklindeki açıklaması, tıpkı Erdoğan gibi, anamuhalefet liderinin de Anayasayı tanımadığını göstermektedir. Oysaki, 27 Mart 2023 tarihinde, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olmasının Anayasaya göre imkansız olduğunu dile getirmiş ve bu konuda 164417 sayı numarası ile dilekçe vermiş bir genel başkan olarak, bu durumu tekrar hatırlatmak istiyorum.

"164417 Sayı Numaralı Dilekçeyi hatırlatmak isterim"

O dönemde, 16 sayfalık bir dilekçe ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 14. Dönem Cumhurbaşkanı adaylığı koşullarını taşımamasına rağmen aday gösterilmesi karşısında, adaylığının iptaline karar verilmesini arz ve talep etmiştim. Bu dilekçeyi, o zamanın muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da iletmiştim. Ne yazık ki, tarih tekerrür ediyor ve bugün benzer bir durumu tekrar yaşıyoruz.

"Anayasayı değiştirmeyin kurallara uyun"

Burada Özgür Özel’e düşen, Anayasayı uygulamak ve hukuku yerleştirmektir. Siz, Anayasanın mevcut hükmüne rağmen anamuhalefet lideri olarak ‘Erdoğan aday olsun, biz de onu yenelim’ cümlesini kuramazsınız. Bu cümleyi kurarsanız, Anayasayı konuşamazsınız, Anayasaya uyulmuyor diyemezsiniz, Anayasayı askıya aldılar diyemezsiniz ve Erdoğan’ın ‘Anayasayı değiştirmemiz gerekiyor’ talebine direnemezsiniz.

"Bugün düşünülenlerin hepsi tehlikeli sonuçlar doğurur"

Eğer bu söylemler devam ederse, Sayın Özel’i de mindere çekecekler. Bu şekilde bahanelerle, ‘Erdoğan’ın bir kere daha aday olmasından korkuyor musun?’ diyecekler. ‘Gel o zaman Anayasayı değiştir. Siz Erdoğan aday olsun demiyor muydunuz? Korkmuyorsan gel Anayasayı değiştirelim’ diyecekler.

"Erdoğan'ın adaylığı anayasaya aykırıdır"

Bu nedenle, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığının Anayasaya göre imkanı yoktur ve yok hükmündedir. Bunu anamuhalefet liderinin tekrar düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu durumun hiçbir izahı, hiçbir yorumu, hiçbir açıklaması olamaz. Erdoğan aday olamayacak ama durup dururken ‘Gel aday ol’ diyerek önünü açabiliyorsanız bunun tek bir anlamı var: Hepiniz kurgusunuz. Hepiniz, 2023’te olduğu gibi, aynen 2018’de olduğu gibi, bir kez daha anlayacağız ki Türkiye’de gerçek bir anamuhalefet yok.

"Anayasayı korumak bizim yegane görevimizdir"

Anayasamız, demokrasimizin ve hukuk devletimizin temel taşıdır. Hiçbir kişi veya kurum, Anayasayı ihlal etme hakkına sahip değildir. Bu nedenle, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığının iptali için gerekli adımların atılmasını talep ediyorum.”