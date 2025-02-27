Türkiye'nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip olan Oyak Renault Otomobil Fabrikası, 8 milyonuncu aracı olan Renault Duster'ı üreterek, önemli bir kilometre taşına ulaştı.BURSA (İGFA) - Renault Duster, 8 milyonuncu araç olarak Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikası'nda ileri üretim teknolojileri ile üretildi.

Dayanıklılığı, gelişmiş sürüş konforu ve modern donanım özellikleriyle SUV segmentinde fark yaratan Renault Duster, aynı zamanda Uluslararası Oyun Planı 2027 kapsamında Türkiye'de üretilecek yeni modellerden ilki olma özelliğini taşıyor.

Renault Group Türkiye CEO'su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jan Ptacek, 8 milyonuncu aracın üretimiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Türkiye'yi otomotiv sektöründe stratejik bir üretim ve ihracat merkezi haline getirdiğini söyledi. 8 milyonuncu aracımızı gururla banttan indirdiklerini kaydeden Ptacek, "Türkiye'nin üretim yetkinliğini ve küresel rekabetteki konumunu daha da güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Beş bini aşkın çalışanıyla Oyak Renault, Renault Group’un en verimli üretim merkezlerinden biri olmanın yanı sıra ileri mühendislik çözümleri ve yenilikçi üretim teknolojileriyle de en yüksek kalite standartlarını koruyor. Ayrıca Oyak Renault bugün, Ar-Ge merkezi, geniş satın alma ekibi, tedarik zinciri ve planlarımıza ulaşmamıza yardımcı olan diğer birçok fonksiyonu bünyesinde barındırıyor" diye konuştu.