Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile toplam 7,6 milyon kişiye ulaşıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı’nda aile kurumunu güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen Aile Eğitim Programı (AEP) ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile toplam 7,6 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi.

AİLE EĞİTİM PROGRAMI İLE 5,3 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM

Bakan Göktaş, AEP kapsamında aile eğitimi, iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında eğitimler verdiklerini belirtti. Programın, ailelerin sorunlarla başa çıkma becerilerini artırmayı ve sağlıklı aile yapısını desteklemeyi amaçladığını vurgulayan Bakan, son 5 ayda 390 bin, 2012’den bu yana ise 5,3 milyon kişiye eğitim ulaştırıldığını ifade etti. Eğitimler, 81 ildeki İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla ücretsiz sunulurken, çevrimiçi katılım imkânı ve talep üzerine özel eğitimler de düzenleniyor.

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİMLE 2,3 MİLYON GENÇ DESTEKLENDİ

Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile evlilik çağına gelen çiftlerin evliliğe hazırlanması hedefleniyor. “Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri”, “Aile Hukuku” ve “Evlilik ve Sağlık” başlıklı eğitimlerle çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımaları ve sağlıklı evlilikler kurmaları destekleniyor. Son 5 ayda 110 bin gence eğitim verilirken, 2013’ten bu yana programa 2,3 milyon kişi katıldı.

“AİLE YILI’NDA EĞİTİMLER GÜÇLENİYOR”

Bakan Göktaş, aile eğitimlerinin değişen ihtiyaçlara göre güncellendiğini ve 12 oturumluk modüler bir programın geçen yıl başlatıldığını belirtti.

2025 Aile Yılı’nda tüm anne babaların bu eğitimlerden faydalanmasını hedeflediklerini belirterek, aile içi iletişimi güçlendiren, ebeveynlik becerilerini destekleyen projelerle ailelerimizi geleceğe taşıyacaklarını söyledi.