60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 164.4 kilometrelik Kemer-Kalkan etabını Alpecin-Deceuninck Takımı'ndan Tibor Del Grosso 3 saat 58 dakika 40 saniye ile kazandı.ANTALYA (İGFA) - 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 164.4 kilometrelik Kemer-Kalkan etabını Alpecin-Deceuninck Takımı'ndan Tibor Del Grosso 3 saat 58 dakika 40 saniye ile kazandı. Yine bisikletçiler Kalkan finişine toplu halde geldi 21 yaşındaki gelecek vadeden Hollandalı Del Grosso etabı birinci bitirdi.

Antalya Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Asbaşkan Metin Cengiz, Asbaşkan Yunus Alperen Ayar, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin ve Genel Sekreter Sedat Fırat'ın katılımı ile Saat 12.00'de Kemer Olbia Park önünden verilen startla bisikletçiler zorlu etaba başladı.

KLASİK TOPLU ÇIKIŞ

Birinci etabı kazanan Simon Dehairs, ilk defa profesyonel bir yarışın lideri durumunda. Dehairs, daha önce Tour du Loir-et-Cher gibi bazı ikinci kategori yarışlarda liderliği kazanmıştı. Starttan önce: "Bugün finişin benim için çok zor olduğunu düşünüyorum" dedi.

İDDİALI İSİMLER

2 sene önce Kalkan'da sona eren ikinci etabı, Alpecin-Deceuninck takımı, Jasper Philipsen ile kazanmıştı. Bugün ise, Cyclo-cross yıldızı Tibor Del Grosso, takımın ikinci bir zafer için en büyük şansı olarak görünüyor.

Yine 2 sene önce Matteo Malucelli Kalkan'da etabı altıncı olarak tamamlamıştı. Bugün, puan klasmanında yeşil mayoyu taşıyor. İtalyan sporcu: "Finişe gelmeden son tırmanışın ardından olabilecek rüzgârdan biraz çekiniyorum " dedi.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Turkuaz mayoyu Tibor Del Grosso’ya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi.

Yeşil mayoyu Jonas Rickaert’e Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz verdi.

Beyaz mayoyu Willem Smit’e İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin Sakin verdi. Kırmızı mayoyu Vinzent Dorn’a Türkiye Bisiklet Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı verdi.

TUR 175.9 KİLOMETRELİK FETHİYE-MARMARİS ETABI İLE DEVAM EDECEK

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turuna yarın yarışın en uzun etabı olan 175.9 kilometrelik Fethiye-Marmaris arasındaki yarış ile devam edilecek