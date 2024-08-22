Sinemaseverler 23 Ağustos Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Bilim kurgudan komediye, korkudan animasyona kadar önemli yapımların vizyonda olacağı 23 Ağustos Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

AĞUSTOS CUMA GÜNÜ VİZYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI

Sinemaseverlerin beğenisini kazanan Arıcı: Ölüm Kovanı ve Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece filmleri Yaz Film Festivali kapsamında yeniden vizyona girecek. Arıcılık mitolojisine derinden bağlı güçlü ve gizli bir örgütün eski bir ajanı Adam Clay’ın intikam mücadelesini anlatan Arıcı: Ölüm Kovanı ve gece vardiyasında çalışan bir güvenlik görevlisinin yaşadıklarını konu edinen Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece festival kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

CGV Çocuk Aile Kulübü Film Festivali kapsamındaysa animasyon tutkunlarının ve çocukların çok sevdiği Harika Kanatlar, Afacanlar Kampta, Kardeş Takımı ve Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör filmleri yeniden vizyona girecek.

Haftanın gerilim filmlerinden Gözlerini Kırp (Blink Twice), zengin bir iş insanının davetine katılan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Los Angeles'lı genç ve zeki bir garson olan Frida, bağış toplama gecesinde teknoloji milyarderi Slater King’le tanışır. Slater, Frida’yı özel adasında arkadaşlarıyla birlikte yaptığı tatile davet eder. Cennet gibi gözüken adada herkes eğlenceli vakit geçirmektedir. Ancak çok geçmeden tuhaf şeyler olmaya başlar ve Frida kendi gerçekliğini sorgulamaya başlar. Frida bu partiden sağ çıkmak istiyorsa gerçeği ortaya çıkarmak zorunda kalacaktır.

Senaristliğini Zach Baylin’in, yönetmenliğini Rupert Sanders’in üstlendiği Ölümsüz (The Crow), vahşi bir cinayete kurban giden genç aşıkların hikayesini konu ediniyor. Eric Draven ve nişanlısı Shelley bir haydut çetesi tarafından vahşi bir saldırıya uğrayarak öldürülür. Ancak çok geçmeden Eric, gizemli bir karga tarafından canlandırılır ve kendisine gizemli güçler verilir. Bu durumun ardından Eric, kendisinin ve Shelley’nin katillerine yaptıklarının bedelini ödetmek için eşi benzeri olmayan bir intikam yolculuğuna çıkar.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Hüseyin Eleman’ın üstlendiği haftanın komedi filmi Mahşerin Üç Delisi, hastaneye nakilleri sırasından suçlular ile karıştırılınca kendilerini aksiyon dolu bir maceranın içerisinde bulan üç hastanın hikayesini konu ediniyor. Üç hasta, sosyal fobi, şizofreni ve çoklu kişilik tedavisi görmek için hastaneye nakledilir. Ancak nakil sırasında hastalar, suçlular ile karıştırılır ve bu durum onların bir suç örgütü tarafından kaçırılmasına neden olur. Kendilerini bir anda esaret altında bulan hastalar, özgürlüklerine kavuşmak ve en önemlisi hayatta kalmak için örgütün kendilerine verdiği görevleri kabul etmek zorunda kalır.

Japon animasyon üstadı Hayao Miyazaki’nin en değerli yapıtlarından, anime tutkunlarının favorilerinden Ruhların Kaçışı (Spirited Away), 75. Akademi Ödülleri’nde En İyi Animasyon dalında Oscar’a; 52. Berlin Film Festivali’nde ise Altın Ayı ödülüne layık görülmüştür. Yolculuk esnasında yolda gördükleri bir tünele dikkat eden aile, tünelin içerisinden geçtiklerinde karşılaştıkları fantastik dünyanın içerisinde büyülenirler. Ancak bu kasabada yolunda gitmeyen bir şeyler vardır, bu büyü kısa bir zaman sonra bozulacaktır. Ailesini kaybeden küçük Chihiro, babasını kurtarmak için korku dolu bir maceraya atılacaktır.

Haftanın korku filmlerinden The Hunted, tekneleri alabora olduktan sonra zengin Avrupalılar tarafından kurtarılan bir grup göçmenin hikayesini konu ediniyor. Güney Sudan'daki iç savaştan kurtulan Wael, koruduğu küçük çocukla birlikte ülkesinden kaçmayı başarır. İkisi, Libya ve Sudanlı mültecilerle dolu bir kaçakçı teknesine binerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışır. Ancak tekneleri alabora olur ve diğer mültecilerle birlikte Wael, tatil yaptıkları cennet gibi adada onlara barınak sunan zengin Avrupalılar tarafından kurtarılır. Kurtarıcılar gerçek niyetlerini ortaya çıkarıp acımasız insan avcılarına dönüştüklerinde mucize çok geçmeden bir kabusa dönüşür.