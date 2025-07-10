Yunus Emre Enstitüsü ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “Yaz Okulu” kapsamında 15 ülkeden Malatya’ya gelen misafirler, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin konuğu oldu.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Sanat Merkezi’nde dünyanın dört bir yanından misafirler vardı.

Yunus Emre Enstitüsü’nün organizasyonuyla farklı meslek gruplarından kişiler, Türkiye’de “Yaz Okulu” ile dil ve kültür etkinliklerine katılıyor. Bu kapsamda; Avrupa’dan Asya’ya, Amerika kıtasından Afrika’ya kadar dünyanın farklı bölgelerinden Malatya’ya gelen misafirler, “Yaz Okulu” Türkçelerini geliştirip Türk Kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular.

SANAT MERKEZİ’NE HAYRAN KALDILAR

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin rehberliğinde Malatya’da 20 gün kalacak olan misafirler, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’ni ziyaret ettiler. Sanat Merkezi’nde Ebru Workshop etkinliğine katılan misafirler, keyifli vakit geçirdiler.

Misafirler daha sonra, 30 farklı branşta 58 kursun düzenlendiği, yılın her döneminde her yaştan vatandaşlara hizmet vererek sanatsal öğretim ve üretimi sağlayan Sanat Merkezini gezdiler.