Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. sınıf öğrencilerinin fen, sosyal bilimler, Anadolu imam hatip ve mesleki teknik liselere geçiş için düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavını 15 Haziran'da gerçekleştirecek. Bakanlık verilerine göre sınava 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu.ANKARA (İGFA) - MEB, 2025 LGS’yi yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda düzenleyecek. Sınav, 8. sınıf müfredatına dayalı olacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, problem çözme, eleştirel düşünme gibi becerilerini ölçecek.

Birinci Oturum: 15 Haziran 2025, saat 09.30’da başlayacak. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil’den 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

İkinci Oturum: Saat 11.30’da başlayacak. Matematik ve Fen Bilimleri’nden 40 soru sorulacak, 80 dakika süre tanınacak.

Oturumlar arasında 45 dakikalık mola olacak, öğrenciler okul bahçesinde ihtiyaçlarını giderebilecek.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre her alt testin ham puanı, doğru cevap sayısından yanlışların üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Öğrencilerin sınav giriş belgesi, kimlik belgesi, iki kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi getirmesi zorunlu. Sınav kitapçıkları, sınavdan bir gün sonra okullardan alınabilecek.

Sınava katılmayanlar, yerel yerleştirmede ikamet adresi, okul başarı puanı ve devamsızlık kriterlerine göre liselere yönlendirilecek. Eşitlik durumunda 8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanlarına bakılacak.

Sınav sonuçları 11 Temmuz 2025’te “www.meb.gov.tr” adresinden açıklanacak.

Tercihler 14-24 Temmuz’da yapılacak, yerleştirme sonuçları 4 Ağustos’ta duyurulacak.

Nakil başvuruları ise 4-14 Ağustos’ta tamamlanacak.